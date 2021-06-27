В субботу утром на подступах к деревне Казюконяй Варенского района пограничники задержали двух лиц без документов, которые незаконно пересекли границу с Беларусью и представились гражданами Гамбии.

Еще четверо нарушителей границы были задержаны сотрудниками СОГГЛ утром в селах Шулай и Паажуоле Варенского района. Они представились гражданами Гвинеи.

В субботу днем ​​сотрудники пограничной службы задержали двух мигрантов, только что перешедших границу из Беларуси, в селе Папишкяй Варенского района. Иностранцы без документов представились гражданами Морокко.

Три задержания произошли в субботу утром и днем ​​в черте Лаздийского района. Были пойманы 4 мигранта. У них не было документов, и они представились гражданами Ирака. Во время третьего задержания были задержаны 17 мигрантов без документов, которые также представились гражданами Ирака.

В субботу сотрудники СОГГЛ задержали 39 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу. Подавляющее большинство задержанных просили убежища в Литве. Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства выясняются, ведется следствие.

Воскресное утро также началось с задержания нелегальных мигрантов. Пограничники задержали четырех иракских граждан без документов, которые пересекли границу с Беларусью. Пограничники также задержали четырех иностранцев без документов в Швенчёнском районе. По предварительным данным, они представились гражданами Индии.

Всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год.