Задержанный пьяным за рулем ксендз был лишен прав: суд не поверил его лжи

Представитель суда указала, что суд критически оценил пьяное вождение ксендза и подтвердил, что он обосновано был лишен прав на вождение на полгода.
По мнению суда, 46-летний нарушитель достаточно зрелая личность для того, чтобы следовать Правилам дорожного движения.
Полиция остановила автомобиль Skoda Superb, которым управлял Стумбра, 11 февраля, в 9.20 ч. в Паланге, на Клайпедском шоссе.
Выяснилось, что водитель был пьян - сначала алкотестер показал 0.53, а позже – 0.67 промилле. Священник не оспорил результат освидетельствования.
Священнику был назначен штраф в размере 800 евро, кроме того, его лишили прав на 6 месяцев, плюс 12 месяцев он должен будет управлять автомобилем с алкозамком.
Стумбра обратился в суд: он сожалел о содеянном и просил суд вернуть ему права досрочно, указал, что автомобиль ему необходим для служения людям.
Комиссариат полиции не согласился смягчить наказание ксендзу. Кроме того, полиция уведомила суд о том, что на счету священника за последние 5 лет было 4 административных взыскания за нарушения ПДД.
Плунгеский участковый суд оставил в силе постановление полиции и права священнику не вернул.
По словам представителя суда Скайсте Садоните, суд одобрил оценку полиции, которая заметила, что объяснения ксендза противоречат фактам: ксендз уверял полицейских, что он накануне выпил бокал пива, однако судя по тому, что второй раз алкотестер показал больше промилле, чем в первый, употреблял он алкоголь утром того же дня, перед тем, как его остановила полиция.
Священник может обжаловать это решение в Клайпедском окружном суде.