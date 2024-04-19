Задержанный пьяным за рулем ксендз был лишен прав: суд не поверил его лжи

Комиссариат полиции не согласился смягчить наказание ксендзу. Кроме того, полиция уведомила суд о том, что на счету священника за последние 5 лет было 4 административных взыскания за нарушения ПДД .

По словам представителя суда Скайсте Садоните, суд одобрил оценку полиции, которая заметила, что объяснения ксендза противоречат фактам: ксендз уверял полицейских, что он накануне выпил бокал пива, однако судя по тому, что второй раз алкотестер показал больше промилле, чем в первый, употреблял он алкоголь утром того же дня, перед тем, как его остановила полиция.