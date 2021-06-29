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Предприниматели в Литве жалуются на нехватку работников, Служба занятости признает, что дополнительная помощь безработным, которую платят из-за пандемии COVID-19, не всех безработных побуждает искать рабочее место. В регионах ради получения этой помощи регистрируются нетрудоспособные жители, а сезонные работники из-за этого пособия в этом году на работу так и не вышли. Некоторые получатели 212 евро работают неофициально, но даже если их застать на рабочем месте, лишить пособия не удастся.
Зачем работать, если пособие платят почти размером с зарплату?
© Shutterstock nuotr.

В Службе занятости сейчас зарегистрировано 240 000 безработных. Значительно выросло число долгосрочных безработных. 17 dиюня 101 015 человек искали работу больше 6 месяцев - это 41% от общего числа безработных. Год назад долгосрочных безработных было в три раза меньше – 33 600.

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Представители Службы занятости признали, что большая часть безработных даже не собирается работать. Дольше всего на работу ищет человек, зарегистрированный безработным с 2002 года. Есть и такие, кто находит работу за один день.

"Люди, которые в карантин зарегистрировались в службе ради выплат, чаще всего отказываются от предложенной работы.

Другая часть – бывшие получатели социальной помощи не работают уже много лет и они не хотят работать. Им сейчас лучше получать 211 евро и не работать", – рассказали специалисты СЗ.

"Одна из причин, по которым работодатели не находят работников - не соответствие предложения и спроса – нет людей нужной квалификации", – сказала пресс-секретарь СЗ Милда Янкаускене.

СЗ фиксирует и разницу по регионам, например, в Вильнюсском округе не хватает квалифицированных работников, а в Мариямполе и Паневежисе их больше, чем предлагаемых рабочих мест. В Вильнюсе не хватает и неквалифицированных работников, но в Таураге, Тельшяй они есть.

"Есть немало и таких клиентов, которым никакая работа не подходит. Рынок труда оживает, но поведение людей меняется. Сейчас люди отказываются и от работ с достаточно большой зарплатой", – утверждают специалисты СЗ.

Большие пособия по безработицы получают только люди со стажем, получатели немаленьких зарплат.

"Если человеку предлагают работу с зарплатой ниже пособия, он отказывается. Люди, которые нигде не работали, получают только социальное пособие, может, они получают деньги на ребенка, работают нелегально (обычно это нелегально работающие люди)", – сказала Янкаускене.

В Вильнюсе подобие по безработице получают 26% безработных, а пособие – 16%. Безработные обычно отказываются от работы, ссылаясь на карантин, это уважительная причина.

Шяуляйское отделение СЗ отмечает, что безработные не хотят работать в сфере услуг - например, общепита. Кроме того, некоторые люди отказываются работать за минимум. В Шяуляй ради пособия в 212 евро в СЗ зарегистрировалось немало инвалидов.

Даже молодежь, например, студенты, которые раньше летом работали, в этом году предпочитают регистрироваться в СЗ. Их интересует разве что хорошо оплачиваемая работа.

Такая же ситуация наблюдается и в Паневежисе. Работники Паневежского отделения СЗ заметили, что в карантин не работают школы и детские сады, поэтому люди не могли работать, так как не с кем было оставить детей. Жители сельской местности сталкивались с другой проблемой - сообщения, плохо ходил общественный транспорт.

Похожая ситуация и в Каунасе. Есть люди, которые отказываются устраиваться на работу из-за карантина. В Основном это жители старшего возраста.

Представители Зарасайского отделения не видят проблем только в безработных.

"Некоторые работодатели неуважительно относятся к работникам. Вот, например, человек несколько лет работал в пекарне, но вынужден уйти из-за неуважительного отношения хозяев пекарни: человек попросил отпустить его в отпуск, на что ему предложили уйти с работы. Работодатели говорят, что люди не хотят работать, но умалчивают об условиях работы, зарплате, времени работы и т.д.", – сказали специалситы.

В Зарасай стали снижать зарплаты, поэтому приходится доказывать, что за конкретную работу нельзя платить минимум.

Специалисты сказали Delfi, что там, где хорошие зарплаты и условия работы, работники есть.

Рынок труда в Литве сейчас активный, рабочие места есть, сказала Янкаускене.

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