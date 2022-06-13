aA
На прошлой неделе истребители НАТО 13 раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Зачастили: истребители НАТО 13 раз сопровождали военные самолеты РФ
© DELFI / Orestas Gurevičius

Шестого июня истребители НАТО сопроводили три российских самолета: штурмовик "Ил-20", патрульный "Ил-38", пассажирский "Ту-154".

Седьмого июня эскортировали шесть российских самолетов: два "Ил-38", три истребителя "Су-27", один штурмовик "Ил-20".

Восьмого июня истребители НАТО идентифицировали два российских истребителя "Су-27", 9 июня - транспортный самолет "Ан-26", штурмовик "Ил-20", два истребителя "Су-27".

Статьи по теме:
Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы
Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Десятого июня были распознаны и сопровождены два "Ил-38", два "Су-24", а 11 июня - четыре "Су-27", два "Су-24" и "Ан-26".

Большинство российских самолетов следовали с выключенным транспондером, без заранее предоставленном летного плана не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве снова можно получить компенсацию на покупку экологического транспорта

В Литве снова можно получить компенсацию на покупку...

Российский политолог: следующая цель – Литва "При сохранении Путина у власти и в случае победы России в войне"

Предложение депутата Госдумы от "Единой России" Евгения...

Премьер-министр Литвы заболела коронавирусом

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заболела...

На части территории Литвы прошел град

На части территории Литвы прошел град , который может...

Через банки Nordea и DNB в Балтии могли отмываться деньги клиента из РФ

Не менее 3,9 миллиардов евро сомнительного...