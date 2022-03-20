Забор посольства России в Вильнюсе облили краской

По данным полиции, в 21.55 на улице Латвю в Вильнюсе был замечен облитый красной краской забор посольства Российской Федерации и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ".

За возможный административный проступок задержан трезвый 46-летний мужчина, составлен протокол об умышленном повреждении имущества.