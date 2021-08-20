aA
Министерство внутренних дел Литвы предлагает, чтобы возведение забора на границе с Беларусью длиной более 500 километров, было завершено до сентября 2022 года, на проект будет выделено 152 млн евро.
Забор на границе с Беларусью планируется возвести до сентября 2022 года
© DELFI / Rinatas Chairulinas

В проекте постановления правительства, который оно будет обсуждать в понедельник, предусмотрены и конкретные детали. Защитный забор, т. е. столбы со спиральной, непроходимой колючей проволокой (концертиной), должны быть высотой не менее четырех метров.

Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, "агрессивным веществам", влаге, возведены с учетом особенностей грунта и т. п.

Статьи по теме:
Немецкое СМИ: Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву  (44)
Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности  (10)

Проект предусматривает оборудование ворот для обслуживания приграничной территории.

Согласно проекту, на строительство будет выделено 152 млн евро.

В проекте предусматривается, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.

Также в проекте указано, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).

В проекте пока нет названия конкретного предприятия, которое будет возводить забор, однако премьер-министр Ингрида Шимоните ранее подтвердила, что это будет одно из предприятий из группы государственных энергокомпаний Epso-G.

Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут члены правительства, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании и др.

Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ - 5,35 млн евро. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство, представлять предложения.

Забор на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, с которым в последние месяцы столкнулась страна.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы: забор на границе должен быть возведен не за два года, а раньше (17)

Физический барьер на границе с Беларусью должен быть...

TOP новостей

Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы (14)

Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет...

Премьер-министр Литвы считает, что ситуацию может ухудшить начало учебного года (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Michailas Borisovičius Chodorkovskis

Ходорковский: я абсолютно не верю, что Лукашенко действует в одиночку (9)

Представитель российской оппозиции, глава движения...

Arvydas Anušauskas

Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза (55)

"Не хотелось бы обсуждать провокации на...

Премьер-министр Литвы о "паспорте возможностей" в торговых центрах: это не вопрос конкуренции (20)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...