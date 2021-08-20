Забор на границе с Беларусью планируется возвести до сентября 2022 года

В проекте постановления правительства, который оно будет обсуждать в понедельник, предусмотрены и конкретные детали. Защитный забор, т. е. столбы со спиральной, непроходимой колючей проволокой (концертиной), должны быть высотой не менее четырех метров.
Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.
В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, "агрессивным веществам", влаге, возведены с учетом особенностей грунта и т. п.
Проект предусматривает оборудование ворот для обслуживания приграничной территории.
Согласно проекту, на строительство будет выделено 152 млн евро.
В проекте предусматривается, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.
Также в проекте указано, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).
В проекте пока нет названия конкретного предприятия, которое будет возводить забор, однако премьер-министр Ингрида Шимоните ранее подтвердила, что это будет одно из предприятий из группы государственных энергокомпаний Epso-G.
Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут члены правительства, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании и др.
Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ - 5,35 млн евро. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство, представлять предложения.
Забор на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, с которым в последние месяцы столкнулась страна.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
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