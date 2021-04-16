Заболевший новым штаммом 25-летний клайпедчанин оказался в больнице: возраст госпитализируемых изменился

"У нас 40–41% пациентов в группе 45-65 лет", – сказал в интервью журналистам LNK представитель Вильнюсской городской клинической больницы Альгирдас Пильвялис.

Представители больницы обеспокоены ростом числа госпитализируемых. Почти 1/4 всех пациентов с COVID-19 лежат в этой больнице. В выходные ситуация бывает критической.

"Ситуация напряженная и сложная. Каждое утро у нас заняты 90% коек. В выходные, когда людей выписывают реже, заполненность составляет 98%", – сказал Пильвялис.

Выходных с беспокойством ждет и муниципалитет.

"Мы в субботу и в воскресенье обсуждали проблему, поскольку был момент, когда в Вильнюсе не было ни одной свободной койки", – сказала глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

По этой причине пациентов из Вильнюса увозили в Друскининкай и в Алитус. Несмотря на то, что больных COVID-19 в несколько раз меньше, чем перед Рождеством, в больницах пациентов меньше не стало.

"Ситуация ухудшается, становится даже хуже, чем перед Рождеством. Возраст пациентов становится моложе. Большая часть пациентов младше 60 лет – 45-60 лет. Большая часть пациентов намного моложе, есть и дети", – сказала Коризнене.

По этой причине муниципалитет просит разрешить вакцинацию жителей с 55 лет.

"Биологически 65-летний мало чем отличается от 63 или 60-летнего. Сейчас не могут привиться люди 60–63 лет, несмотря на то, что среди них уже есть пенсионеры. Люди недовольны", – не скрывала Коризнене.

Молодые пациенты - не только столичная проблема. 25-летний молодо человек сейчас находится в Клайпедской больнице. Другого молодого пациента пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Клайпедским врачам пришлось столкнуться и с молодым пациентом, который заболел штаммом коронавируса.

"Есть и молодые - около 30 лет, есть и 90-летние. Возраст разный, – сказал главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис. – Мы выявили смешанный бразильско-южноафриканский штамм, первый в Клайпеде. Болел 25-летний клайпедчанин".

Однако эти факты не являются для правительства поводом для вакцинации более молодых жителей. В начале недели Вильнюсский муниципалитет приглашал на вакцинацию жителей старше 55 лет, поскольку было 5000 доз вакцины AstraZeneca и 8000 Pfizer. Однако потом регистрацию отозвали. Правительство Литвы велело в первую очередь прививать людей старшего возраста.

"Статистика безжалостна. Среди скончавшихся от COVID-19 большинство старше 65 лет. Это факт. Он неопровержим. Факт, что в больницы попадают люди разного возраста, у них бывает болезнь разной степени тяжести. Бывают и дети. Но вероятность летального исхода или самой тяжелой формы остается в группе старше 65 лет", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Ей вторил и глава Минздрава Арунас Дулькис: "Поэтому мы должны приложить максимум усилий и сделать все, чтобы привить этих людей, это больше 400 000 человек".

В четверг после обеда Вильнюсский муниципалитет разрешил регистрацию на вакцинацию людям из группы 55+. Регистрироваться можно на сайте https://vakcina.vilnius.lt/