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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке сообщил, что ночь со вторника на среду провел в больнице.
A. Anušauskas
A. Anušauskas
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"Ночь на 16 февраля я не планировал провести в заботливых руках врачей (спасибо врачам ночной смены). Сейчас все хорошо – я дома", – писал Анушаускас.

"К сожалению, должен сообщить, что сначала в выходные коронавирус установили у моего сыночка ("принес" из детсада), а у меня его подтвердили сегодня. С сегодняшнего дня я работаю в изоляции", – сообщил 15 февраля министр в фейсбуке.

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