"Ночь на 16 февраля я не планировал провести в заботливых руках врачей (спасибо врачам ночной смены). Сейчас все хорошо – я дома", – писал Анушаускас.

"К сожалению, должен сообщить, что сначала в выходные коронавирус установили у моего сыночка ("принес" из детсада), а у меня его подтвердили сегодня. С сегодняшнего дня я работаю в изоляции", – сообщил 15 февраля министр в фейсбуке.