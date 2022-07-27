Заболевшие COVID-19 могут проконсультироваться с врачом и получить больничный дистанционно

Пациентам, почувствовавшим симптомы, характерные для COVID-19 или получившим положительный результат экспресс-теста самоконтроля, по решению семейного врача листок нетрудоспособности может быть выдан и после дистанционной консультации, отмечается в сообщении Минздрава.

Но в таком случае пациент, переболевший инфекцией коронавируса, не сможет получить цифровую справку ЕС, подтверждающую, что он переболел COVID. Это означает, что если это справка нужна, то человек обязан посетить семейного врача и по его направлению выполнить экспресс-тест на антиген в профессиональной лаборатории.

Информацию о дистанционной консультации и порядок выдачи электронных листов нетрудоспособности болеющим COVID-19 Минздрав уже распространил всем администрациям самоуправлений с просьбой переслать подведомственным лечебным учреждениям.