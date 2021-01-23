Заболевшей коронавирусом женщине пришлось возвращаться из больницы в Тракайский район в холодном автобусе

В редакцию обратилась Наталья, которая рассказала, что муниципалитет Тракайского района совсем не заботится о больных коронавирусом.

"Я столкнулась с такой ситуацией. В Тракайском районе я вызвала скорую из-за симптомов COVID-19. Меня увезли в Сантаришкскую больницу. В полночь меня выписали из больницы. У меня диагностировали COVID-19, я не могла сама ехать домой, поэтому мне вызвали транспорт", - рассказала женщина.

Представитель компании, с которой муниципалитет заключил договор, не поднимал трубку до 8.30 ч. утра.

"Я нашла телефон компании, но время работы не было указано. Всю ночь я не знала, когда и кто меня заберет. Я уже не была пациенткой, поэтому в больнице мне не давали ни воды, ни еды. Мне удалось дозвониться до компании, приехал промерзший автобус. Водитель пригрел только свою половину, а меня с симптомами COVID-19 везли в холодном автобусе. Когда я вернулась домой, мое состояние ухудшилось, поднялась температура", - рассказала женщина.

По ее словам, муниципалитет заключил договор с компанией "Тракайские автобусы", но условия, в которых перевозят больных - ужасные.

"Дозвониться невозможно, человека оставляют на произвол судьбы, без воды и еды, а потом приезжает автобус - холодный, а ведь в нем должны перевозить больных. Температура была, наверное -20, у меня после этого болит голова, горло, началось воспаление уха, поднялась температура. Я уехала в больницу в гораздо лучшем состоянии. Спасибо муниципалитету!", - писала женщина.

Представители компании компании "Тракайские автобусы" не стали комментировать Delfi эту ситуацию и сказали, что в информации, предоставленной женщиной много неправды. Представители муниципалитета сказали, что заботятся о перевозке больных и людей, которым надо сдать тест на коронавирус.

"Только в январе услугу оказали 440 раз. Если есть необходимость, больных везут на специальном муниципальном транспорте или арендуют автобусы компании "Тракайские автобусы". Ночью, когда за услугой обратилась жительница Рудишкес, за ней послали автобус, но его пришлось подождать.

Автобус был холодным потому, что перед этим в нем везли больного и автобус продезинфицировали. В соответствии с правилами, после дезинфекции автобус 4 часа нельзя использовать, вот он и промер, ведь на улице было -20. Автобус приехал в Сантаришкес и забрал женщину. Около Тракай ее пересадили в муниципальный легковой автомобиль и доставили домой быстро и безопасно", – сказано в ответе порталу.