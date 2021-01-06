Заболевшая коронавирусом парикмахер лишилась пособия в 257 евро

Delfi получил письмо парикмахера, которая рассказала, что не получила пособие.

"Случай такой - я честно брала патент, продлевала его каждый месяц, со 2 ноября я заболела Covid-19, поэтому продлила патент только с 12 ноября, а, по новому закону, патент должен быть непрерывным до 7 ноября, вот мою заявку и отклонили", – сказала она.

Ее возмутило то, что заболевший Covid-19 человек не застрахован и не может получить субсидию.

Как известно, при начислении пособия самозанятым оценивают, работал ли человек непрерывно 3 месяца за последний год и не взял ли он патент только перед карантином.

"Возможно, на момент подачи заявки женщина не отвечала одному из требований – патент не был продлен", – сказала представитель Минздрава Эдита Банене, заметив, что такие данные проверяет Служба занятости.

"Мы рекомендуем женщине еще раз обратиться в Службу занятости и предоставить дополнительные данные с просьбой пересмотреть заявку о назначении выплаты", – посоветовала она, напомнив, что парикмахерские в Литве не работают с 16 декабря.

Пособие в 257 евро каждый месяц платят самозанятым людям, которые не могут работать из-за карантинных ограничений.