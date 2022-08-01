Заболеваемость коронавирусом в Литве растет: поликлиники возвращаются к пандемическому ритму

Июль в Паневежской поликлинике был последний месяц, когда можно было приходить без масок и не мерить температуру. С августа маски в поликлинике стали обязательными.
"Людей тестируют в два раза, местами в три раза больше. Растет число положительных результатов теста на COVID–19. На этой неделе это 60–65%", – сказала LNK представитель поликлиники Аурелия Петронене.
Однако предполагают, что на самом деле больных гораздо больше, поскольку когда человек болеет без симптомов или легко, к врачу не обращается, тесты не делает, значит, в статистику не попадает.
После длительного перерыва коронавирусом начинают болеть и врачи.
По мере роста числа больных работа врачей возвращается к пандемическому ритму.
"С этой недели врачи могут открывать больничные по телефону, если симптомы показывают коронавирус", – сказала LNK Петронене.
В больнице Паневежиса пациентов пока немного. Исключение – маленькие непривитые дети, которых заразили родители. Сами родители часто не чувствуют никаких симптомов, только когда температура поднимается у ребенка, они узнают, что являются носителями болезни.
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