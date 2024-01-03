Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Литве незначительно снизилась

На прошлой неделе (25-31 декабря) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 877,4 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был в Алитусском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости не достигнут ни в одном муниципалитете. 18-24 декабря было 19 таких самоуправлений. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

Специалисты НЦОЗ отмечают, что в период школьных зимних каникул с каждым годом снижается количество простудных заболеваний. Это, по мнению центра, можно объяснить тем, что в праздничный период в медицинские учреждения обращается меньше людей с симптомами.