Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Литве незначительно снизилась

 
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ФОТО: Shutterstock

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что за прошлую неделю в Литве немного снизилась заболеваемость гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19.

На прошлой неделе (25-31 декабря) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 877,4 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был в Алитусском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости не достигнут ни в одном муниципалитете. 18-24 декабря было 19 таких самоуправлений. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.

Специалисты НЦОЗ отмечают, что в период школьных зимних каникул с каждым годом снижается количество простудных заболеваний. Это, по мнению центра, можно объяснить тем, что в праздничный период в медицинские учреждения обращается меньше людей с симптомами.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 40 человек, в том числе 25 детей (в возрасте 0-17 лет), 2 взрослых (16-64 года) и 13 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 3 человека, двое из которых дети.

Tatjana Boliaku-Talandė (ELTA)

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