Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Литве незначительно снизилась

На прошлой неделе (25-31 декабря) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 877,4 случая на 100 тыс. жителей.
На прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости был в Алитусском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости не достигнут ни в одном муниципалитете. 18-24 декабря было 19 таких самоуправлений. На сегодняшний день ни один муниципалитет не объявил об эпидемии.
Специалисты НЦОЗ отмечают, что в период школьных зимних каникул с каждым годом снижается количество простудных заболеваний. Это, по мнению центра, можно объяснить тем, что в праздничный период в медицинские учреждения обращается меньше людей с симптомами.
На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 40 человек, в том числе 25 детей (в возрасте 0-17 лет), 2 взрослых (16-64 года) и 13 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечились 3 человека, двое из которых дети.