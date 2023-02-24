"Могу лишь подтвердить сам факт, обращался к врачам, других данных у меня нет, ничего комментировать не могу", – сказал пресс-секретарь мэра Каунаса Томас Ярушявичюс Delfi.
Он уточнил, что Матийошайтис обратился к врачам в начале недели.
Шарунас Матийошайтис - кандидат в горсовет от "Единого Каунаса", в списке он получил 10 номер. Матийошайтис возглавляет Vičiūnų grupе, которую критикуют за то, что она не отказывается от бизнеса в России, несмотря на то, что эта страна начала войну против Украины.
Ранее сам мэр и его сын говорили, что сложно сказать, сколько времени потребуется для того, чтобы продать бизнес в России.
В ноябре 2022 года Служба расследований LRT собрала данные, которые показывают, что с помощью непрозрачной схемы Шарунас Матийошайтис покупает землю в привлекательных местах города по цене ниже рыночной.
Всего он купил землю, которая на рынке оценивается в 2,5 млн. евро.
В схеме участвовали не только мэр Матийошайтис и его сын, но и адвокат семейного бизнеса, а также работники муниципалитета. Выясняется, что участки приводят в порядок и необходимую для них инфраструктуру оплачивают за деньги муниципалитета.
К Матийошайтису были вопросы и по поводу поместья в Качюнишкес. Департамент культурного наследия (ДКН) подал в суд на компанию Матийошайтисов Kauno saulėtekis и управляющего строительством за то, что, по данным Delfi, мэр безо всяких разрешений и проектов снес в поместье хлев и клеть, которые были включены в список охраняемых ценностей.
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