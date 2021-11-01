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Вильнюсский участковый суд удовлетворил заявление компании "Вильнюсский общественный транспорт" и ввел временные защитные меры, которые не позволят профсоюзам компании организовать забастовку с 8 ноября.
Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе с 8 ноября не начнется
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Суд еще будет решать вопрос реальности проведения забастовки в условиях пандемии, пока начало забастовки перенесли на 15 ноября.

В суд по вопросу законности забастовки компания обратилась после того как ей не удалось найти мирный способ решения проблем с помощью медиатора или арбитра и не удалось договориться об обеспечении минимальных условий во время забастовки. Пока суд решает этот вопрос, забастовка не может проходить.

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Компания "Вильнюсский общественный транспорт", обращаясь в суд, указала, что профсоюзы намерены проводить забастовку, не решив вопрос обеспечения безопасности. Суд согласился с позицией компании, что бессрочная забастовка во время чрезвычайной ситуации противоречит интересам общества и представляет угрозу безопасности. Суд отметил, что в таких условиях ограничение предоставления услуг было бы связано с возможными тяжелыми и опасными последствиями для общества или жизней и здоровья людей.

"Вильнюсский общественный транспорт" убежден, что из-за сложной ситуации с ковид в столице Литвы нельзя сокращать число рейсов автобусов и троллейбусов, поскольку важно обеспечить жителям максимально безопасные поездки на общественном транспорте.

Компания подчеркнула в суде, что хотела мирно договориться с профсоюзами с помощью третьего лица – медиатора или арбитра, но профсоюз от такого способа решения проблемы отказался.

"Вильнюсский общественный транспорт" считает это неиспользованной возможностью достижения мирного соглашения.

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