Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе с 8 ноября не начнется

Суд еще будет решать вопрос реальности проведения забастовки в условиях пандемии, пока начало забастовки перенесли на 15 ноября.
В суд по вопросу законности забастовки компания обратилась после того как ей не удалось найти мирный способ решения проблем с помощью медиатора или арбитра и не удалось договориться об обеспечении минимальных условий во время забастовки. Пока суд решает этот вопрос, забастовка не может проходить.
Компания "Вильнюсский общественный транспорт", обращаясь в суд, указала, что профсоюзы намерены проводить забастовку, не решив вопрос обеспечения безопасности. Суд согласился с позицией компании, что бессрочная забастовка во время чрезвычайной ситуации противоречит интересам общества и представляет угрозу безопасности. Суд отметил, что в таких условиях ограничение предоставления услуг было бы связано с возможными тяжелыми и опасными последствиями для общества или жизней и здоровья людей.
"Вильнюсский общественный транспорт" убежден, что из-за сложной ситуации с ковид в столице Литвы нельзя сокращать число рейсов автобусов и троллейбусов, поскольку важно обеспечить жителям максимально безопасные поездки на общественном транспорте.
Компания подчеркнула в суде, что хотела мирно договориться с профсоюзами с помощью третьего лица – медиатора или арбитра, но профсоюз от такого способа решения проблемы отказался.
"Вильнюсский общественный транспорт" считает это неиспользованной возможностью достижения мирного соглашения.
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