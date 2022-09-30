Кроме того, руководство компании и профсоюз в пятницу договорились начать переговоры о коллективном трудовом договоре, его надеются подписать до конца ноября.

"Сегодня компания и профсоюз подписали соглашение, согласно которому забастовка откладывается и отменяется. Также договорились, что профсоюзы будут вести переговоры о коллективном трудовом договоре с участием медиатора и прилагать все усилия для достижения договоренности по трудовому договору. Мы надеемся, что он будет подписан не позже конца ноября", – сказал журналистам гендиректор компании Дарюс Алекнавичюс.

"В договоре отмечено, что водителям с ноября увеличат зарплаты на 10%", – прибавил он.

Председатель профсоюза компании Альгирдас Маркявичюс порадовался достигнутому компромиссу.

"Мы будем прилагать усилия для достижения дальнейших договоренностей", – сказал он журналистам. Однако, по его словам, если договоренность о коллективном договоре достигнута не будет, забастовка в будущем состоится.