Забастовка в Вильнюсе: VVT отозвала иск, идут переговоры

"Заявление об отзыве ходатайства о приостановлении забастовки поступило и зарегистрировано в суде. Была принята резолюция о рассмотрении его в порядке письменного процесса, без уведомления сторон о судебном заседании, в связи с чем устное судебное заседание по делу, которое ранее было назначено на 9 часов 30 минут, было отменено", - сообщил BNS председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.

Глава VVT Дарюс Алекнавичюс заявил в среду BNS, что после того, как профсоюз дал обязательство выполнять не менее половины регулярных маршрутов, "не осталось сути иска".

Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.

Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжается и в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.