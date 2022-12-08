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Муниципальная компания "Вильнюсский общественный транспорт" (Vilniaus viesasis transportas, VVT) отозвала в суде ходатайство о прекращении забастовки столичных водителей после того, как профсоюз обеспечил предоставления половины объема услуг.
Забастовка в Вильнюсе: VVT отозвала иск, идут переговоры
© ELTA / Marius Morkevičius

"Заявление об отзыве ходатайства о приостановлении забастовки поступило и зарегистрировано в суде. Была принята резолюция о рассмотрении его в порядке письменного процесса, без уведомления сторон о судебном заседании, в связи с чем устное судебное заседание по делу, которое ранее было назначено на 9 часов 30 минут, было отменено", - сообщил BNS председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.

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В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

Глава VVT Дарюс Алекнавичюс заявил в среду BNS, что после того, как профсоюз дал обязательство выполнять не менее половины регулярных маршрутов, "не осталось сути иска".

Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.

Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжается и в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.

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