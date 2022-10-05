Забастовка сработала и не начавшись: миллионы из бюджета, только бы не начался хаос на улицах столицы

"Желаем у дачи и осмысленного использования денег. Это дорого обходится налогоплательщикам, но общественный транспорт важен", – сказал после голосования мэр Ремигиюс Шимашюс.

О том, что запланированная на 3 октября забастовка отменяется, сообщили только 30 сентября. Гендиректор "Вильнюсского общественного транспорта" Дарюс Алекнавичюс сообщил, что с ноября зарплаты водителей увеличат на 1/10. Кроме того, договорились начать переговоры о подписании коллективного соглашения.

В среду горсовет одобрил повышение расценок общественного транспорта. Представители муниципалитета сказали Delfi, что повысить расценки требуется из-за высокой инфляции и быстро растущих цен на энергоресурсы. Это дополнительно обойдется муниципалитету в 5,586 млн. евро.

Муниципалитет подчеркнул, что плата за проезд не изменится. "Пока повышать цены на билеты не планируется", – сказано в ответе муниципалитета.

Маркявичюс сказал, что принятые решения - результат годовой работы.