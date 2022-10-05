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В среду горсовет Вильнюса одобрил повышение расценок за услуги "Вильнюсского общественного транспорта", поэтому Вильнюсский муниципалитет выделит компании в этом году дополнительные 5,586 млн. евро. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат учителей. Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что такого результата удалось добиться только после того, как оппоненты поняли, что забастовка неизбежно состоится.
Забастовка сработала и не начавшись: миллионы из бюджета, только бы не начался хаос на улицах столицы
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

"Желаем у дачи и осмысленного использования денег. Это дорого обходится налогоплательщикам, но общественный транспорт важен", – сказал после голосования мэр Ремигиюс Шимашюс.

О том, что запланированная на 3 октября забастовка отменяется, сообщили только 30 сентября. Гендиректор "Вильнюсского общественного транспорта" Дарюс Алекнавичюс сообщил, что с ноября зарплаты водителей увеличат на 1/10. Кроме того, договорились начать переговоры о подписании коллективного соглашения.

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Компания "Вильнюсский общественный транспорт": постараемся увеличить зарплаты водителей

В среду горсовет одобрил повышение расценок общественного транспорта. Представители муниципалитета сказали Delfi, что повысить расценки требуется из-за высокой инфляции и быстро растущих цен на энергоресурсы. Это дополнительно обойдется муниципалитету в 5,586 млн. евро.

Муниципалитет подчеркнул, что плата за проезд не изменится. "Пока повышать цены на билеты не планируется", – сказано в ответе муниципалитета.

Маркявичюс сказал, что принятые решения - результат годовой работы.

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