За золотые медали Мейлутите ждет и государственная премия

Согласно постановлению правительства, за золото чемпионата мира полагается премия в размере 610 базовых социальных выплат. С января 2023 г. такая выплата составляет 49 евро, значит, Рута Мейлутите получит 29 890 евро. За золото на дистанции 50 м брассом (не олимпийской) премия составит 5635 евро (115 базовых социальных выплат).

Рута Мейлутите 30 июля на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира в японской Фукуоке улучшила мировой рекорд, установленный в 2021 году, на 0,14 секунды.

26-летняя Мейлутите одержала победу с результатом 29,16 секунды. В полуфинале 29 июля она повторила прежний рекорд — 29,30 секунды (он был установлен в 2021 году на чемпионате Европы итальянкой Бенедеттой Пилато (29,30). Это вторая золотая медаль Мейлутите на этом чемпионате мира (первая за дистанцию 100 м брассом).

Второе место в Фукуоке заняла американка Лилли Кинг (29,94), третье — Бенедетта Пилато (30,04).