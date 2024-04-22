За жилье в районе Антакальнис мужчина заплатил 80 000 евро, но остался ни с чем

Саулюс (настоящее имя редакции известно) решил купить квартиру площадью 55 кв. м в двухэтажном коттедже и подписать предварительный договор о купле-продаже.
"Должны были закончить внутреннюю отделку. Я купил квартиру без внутренней отделки. ЗАО Geronta, вильнюсский подрядчик, должен был все доделать и передать мне ключи. Я заплатил всю сумму, – не аванс, а всю сумму. А сейчас - ни денег, ни квартиры", – рассказал мужчина.
История началась в феврале 2022 года - тогда был подписан договор и переданы деньги.
"Вы помните, что 24 февраля 2022 года началась война в Украине. За полгода до сентября все компании стали работать в прежнем режиме, а этот случай - иной. Я потом выяснил, что этот объект уже был заложен под гарант кредитования. А мне говорили, что нет. Сейчас они еще пытаются под этот гарант получить рефинансирование. Я понял, что не удалось", – сказал Саулюс.
Объект должны были сдать два года назад.
"Должны были сдать 30 мая 2022 года, закончить внутреннюю отделку, – это немного, все есть, не хватает внутренней отделки. А они стали врать, игнорировать, два года уже тянут", – объяснил Саулюс.
Он трижды обращался в прокуратуру, но все тщетно. Саулюс предполагает, что есть и другие обманутые люди, включая строителей, которые работали на объекте.
"Я надеюсь, если об этом расскажут, то появятся другие люди, которые оказались в таком же положении. Гласность помогла бы. Мне скрывать нечего. Странно только, что такое происходит. Это печалит", – сказал Саулюс.
Государственная служба по защите прав потребителей год назад удовлетворила обращение Саулюса и постановила "признать обоснованным требование потребителя передать ему во владение имущество, приобретенное 4 февраля 2022 года - квартиру. Обязать ЗАО Geronta выполнить требование службы в течение 30 дней".
"Если договоренность не выполняется, ее выполнение обеспечивается путем подачи гражданского иска. С решением службы потребитель может обратиться к коллектору и требовать выполнения договора", – указала представитель службы Даля Малинаускене.
По ее словам, служба получала два заявления в связи с действиями ЗАО Geronta - она от Саулюса. Поскольку обе заявки касались того же вопроса, одну служба удовлетворила, а другую - отклонила.
Delfi звонил бывшему руководителю ЗАО Gerontа Вайдасу Скерису, однако тот, узнав, о чем с ним хотят говорит, сказал только "Мне это неинтересно".
По данным Центра реестра, Скерис является бывшим руководителем или акционером 17 зарегистрированных в Вильнюсе компаний, две из них, кажется, еще работают, но остальные уже либо сняты с учета, либо на грани банкротства, либо ликвидированы, либо на стадии ликвидации.
В октябре 2023 года Geronta получила уведомление Центра реестра о ликвидации (поскольку компания не подавала финансовые отчеты). Документы компания так и не подала, но указания, что компания ликвидируется, тоже нет. Последний финансовый отчет компания подала за 2020 год. Компания была зарегистрирована в феврале 2020 г, ее уставный капитал – 2500 евро.
Скерис стал директором Gerontа 3 февраля 2022 года, через несколько дней Саулюс перевел компании 77 000 евро. Скерис ушел из компании в декабре 2023 года.
Delfi связался с Кристиной Убавичюте, которая сказала, что она участвовала на стадии строительства, а сейчас уже не является акционером Gerontа.
Убавичпте является или была директором или акционером 14 компаний. Половина из них фигурирует и в списке компаний, связанных со Скерисом.
Delfi не удалось связаться с брокером Арунасом Адамонисом, о котором упоминал Саулюс. Адамонис возглавляет несколько компаний, а одну из них (Aroleka) возглавил сразу после Убавичюте. Он является акционером компании, а Убавичюте - бывшим акционером.
По данным Центра реестра на 15 апреля 2024 года, статус купленного Саулюсом жилья - "Неоконченное строительство", процент завершения – 38%.
Согласно данным портала Citify.eu, жилье в проекте Naujasis Antakalnis "строится".