За жилье в районе Антакальнис мужчина заплатил 80 000 евро, но остался ни с чем

"Должны были закончить внутреннюю отделку. Я купил квартиру без внутренней отделки. ЗАО Geronta, вильнюсский подрядчик, должен был все доделать и передать мне ключи. Я заплатил всю сумму, – не аванс, а всю сумму. А сейчас - ни денег, ни квартиры", – рассказал мужчина.

"Вы помните, что 24 февраля 2022 года началась война в Украине. За полгода до сентября все компании стали работать в прежнем режиме, а этот случай - иной. Я потом выяснил, что этот объект уже был заложен под гарант кредитования. А мне говорили, что нет. Сейчас они еще пытаются под этот гарант получить рефинансирование. Я понял, что не удалось", – сказал Саулюс.