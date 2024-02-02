За вызов скорой в Литве предлагают ввести плату: когда придется платить

Кебурене представила примеры абсурдных вызовов – однажды врачей попросили растопить печь зимой, чтобы не замерзли овощи. Иногда люди вызывают скорую близкому, чтобы самим не мерить давление или не надо было везти его на кардиограмму. Потом эти люди звонят своему близкому, к которому приехала скорая, и просят дать телефон врачу, просят у медработника взять определенные анализы.

На вопрос, какой должна быть плата в Литве , председатель профсоюза работников скорой помощи Йоланта Кебурене сказала, что назвать ее сложно в силу разных факторов – важно, куда надо ехать (сколько километров), сколько времени отнимает такой вызов, сколько и каких лекарств приходится давать пациенту.

По словам врачей скорой, необходимо ввести "сортировку" вызовов, а за несрочные брать плату. Например, в Латвии за такие услуги скорой надо платить 70 евро. Введут ли в Литве такую плату?

По словам Кебурене, о введении платы надо договориться с обществом: "средств и мощностей у нас столько, сколько есть, мы должны подумать, точно ли ситуация такая, что без скорой не обойтись". Она заметила, что введение платы нужно не для того, чтобы оплатить услугу, а скорее для того, чтобы призвать людей к дисциплине – если человек будет знать, что ему надо заплатить 10, 20 евро, он будет думать, точно ли нуждается в услуге скорой.

В Латвии за вызов, не относящийся к экстренным, надо платить 70 евро.

Кебурене сказала, что те, кому помощь нужна - не боятся вызывать скорую в Латвии. Это выяснилось в ходе обсуждения вопроса с латвийскими коллегами.

Что касается введения платы, то, по мнению Кебурене, надо говорить и искать наилучший вариант, руководствоваться опытом других стран, пока обсуждают два варианта – небольшая плата за все вызовы или плата за необоснованные вызовы, как в Латвии.