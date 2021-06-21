По его данным, в субботу в Игналинском районе Литвы были задержаны 12 нелегальных мигрантов, пересекших границу, в воскресенье – десять, в понедельник утром – еще десять.
"Они декларируют, что являются гражданами Ирака, однако есть и сирийцы, граждане Ирана и других стран. Это согласно их заявлениям", – сообщил в понедельник радиостанции LRT Р. Любаевас.
Он отметил, что в последнее время наблюдается тенденция, когда мигранты прибывают небольшими группами, по 10-15 человек.
В целом в этом году из Беларуси в Литву нелегально пытались попасть почти 450 нелегальных мигрантов. Эта цифра в несколько раз больше, чем за весь прошлый год.
В прошлом году был задержан 81 такой иностранец, в 2019 году их было 46, а в 2018 – 104.
В последнее время на участке границы с Беларусью усилена охрана границы, пограничникам помогают Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы.
Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.
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