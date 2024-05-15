За выброшенный в неположенном месте мусор будет конфискован автомобиль

Полиция провела расследование и выявила нарушителя, который привез на грузовике и и выбросил в неположенном месте 9,38 м3 неопасных строительных отходов. Составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе расследования 10 мая у подозреваемого изъяли грузовик, на котором он привез мусор. Кроме того, подозреваемого обязали собрать и вывезти мусор.

"Благодарим людей, которые сообщили о нарушении и указали номер автомобиля нарушителя, а также точные координаты места, где было совершено нарушение. Эта информация помогла выяснить все обстоятельства нарушения", – сказал представитель отдела охраны природы Вильнюсского муниципалитета Эдгарас Скребе.