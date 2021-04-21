За время карантина в Литве сократилось число усыновлений

По данным Департамента статистики, в прошлом году граждане Литвы усыновили 51 ребенка, иностранцы – 29.

В 2019 году гражданами Литвы и иностранцами были усыновлены 108 детей, в 2018 году – 159, в 2017 году – 139, в 2016 году - 157, сообщил Департамент статистики.

Усыновления ждут гораздо больше детей. Только в прошлом году список предлагаемых к усыновлению детей дополнили 239 несовершеннолетних, а в целом в конце прошлого года усыновления и новый дом ожидали 1027 детей.

Государственная служба защиты прав детей и усыновления заверяет, что процедуры усыновления по причине карантина не останавливались, за весь период пандемии проходили и международные процедуры усыновления.

Возглавляющая службу Илма Скуодене заявила, что количество усыновленных детей сократилось не по причине пандемии, а по другим причинам - сокращается количество ожидающих усыновления маленьких детей, которых больше всего хотят усыновить литовские семьи.

"Литовские семьи чаще хотят усыновить ребенка до трех лет. Но с 2019 года наполовину сократилось и продолжает сокращаться количество детей, ожидающих усыновления, в возрасте от 3 месяцев до 3–4 лет. Поэтому период ожидания предложения усыновить ребенка из этой возрастной группы значительно увеличивается", – сказала И. Скуодене.

В список семей, постоянным местом проживания которых является зарубежное государство, в прошлом году было внесено 13 семей.

Всем парам иностранцев было предложено усыновить детей со спецпотребностями. Служба отмечает, что за границу уезжают дети с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, старше семи лет. Иностранцем предлагается усыновлять и не менее трех детей – братьев и сестер.

Чаще всего в Литве к усыновлению присматриваются итальянские семьи. В прошлом году литовских детей усыновили 19 итальянских семей. В прежние годы усыновителями литовских граждан стали 22 итальянские семьи.

По данным Департамента статистики, в прошлом году пять детей усыновили канадские семьи, а также – три семьи из США и две из Швеции.

В Литве новый дом усыновляемые дети чаще всего находят в семьях вильнюсцев. В прошлом году таких было 17. В Каунасе в прошлом году было усыновлено 12 детей, а в Клайпедском округе – шесть.