aA
В воскресенье и в понедельник утром литовские пограничники задержали 134 нелегальных мигранта, попавших в страну из Беларуси.
За воскресенье и утро понедельника в Литве задержано 134 нелегальных мигранта
© VSAT

Как сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в целом в этом году на литовско-белорусской границе были задержаны 1232 нелегальных мигранта, а минувшая неделя была рекордной по их количеству.

По данным СОГГЛ, четвертые сутки подряд нелегалы путаются попасть, выбирая пути через территорию Друскининкского самоуправления.

Из 134 задержанных в воскресенье и в понедельник утром мигрантов, 34 попались пограничникам в Варенском, Игналинском, Вильнюсском, Швенченском районах. Оставшиеся 100 мигрантов были остановлены в Друскининском самоуправлении.

Статьи по теме:
Вице-министр МВД Литвы: суточный показатель мигрантов-нелегалов может превысить 150 человек  (57)
Нелегальные мигранты наводняют Литву - погранслужба предлагает объявить экстремальную ситуацию  (91)

По предварительным данным, за последние четверо суток, только сотрудники Друскининской заставы задержали 416 незаконных мигрантов.

СОГГЛ отмечает, что поскольку в стране объявлена экстремальная ситуация, кроме застав, мигрантов развозят и в помещения, предоставленные приграничными самоуправлениями. Продолжается согласование их расселения. У них будут взяты тесты на COVID-19, а до результатов тестов эти лица находятся в изоляции.

О попросивших убежища информирован Департамент миграции, который рассматривает подобные просьбы.

В этом году в Литву пытались попасть 1 232 незаконных мигранта. Эта цифра почти в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, когда был задержан 81 такой иностранец.

В связи с сильно выросшим потоком нелегальных мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: ждут приезда главы МВД (89)

Дзукийцы в ярости - намерены услышать от министра "очень...

Работы у пограничников меньше не становится: задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси (65)

С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по...

Нелегальные мигранты сотнями идут в Литву: пограничникам пришлось применить газ и оружие (155)

На границе с Беларусью пограничники задержали еще 116...

Экономист предлагает радикальное решение вопроса мигрантов: приравнять их "зеленым" человечкам и в тюрьму (138)

В передаче "Факты и мнения" на Delfi TV экономист...

Глава МИД: Лукашенко должен быть лишен возможности обманом привлекать новых беженцев (115)

Александр Лукашенко должен быть лишен возможности...

TOP новостей

Antanas Pauliukėnas

Ажиотаж, связанный с продажами жилья, докатился до Диджясалиса: квартиры идут нарасхват (3)

На рынке Диджясалиса , который печально прославился...

Житель Вильнюса хочет судиться с Горбачевым в гражданском порядке

Житель Вильнюса Робертас Повилайтис, лишившийся отца...

Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас (52)

Далеко не каждый звонящий вам человек и утверждающий,...

В Литве появились новые рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Отныне жители Литвы , которые переболели...

На Лукишкской площади началась вакцинация жителей от COVID-19 (5)

С 5 июля в Вильнюсе , на Лукишкской площади началась...