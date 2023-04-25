За унижение звания стража порядка уволена сотрудница полиции

Полиция информировала, что в выводах проверки констатировали, что старший следователь, нарушила законы ЛР, Кодекс этики во время службы. Во время нарушения на ней была униформа. Перед участником расследования и другими лицами она нарушила допустимые в обществе нормы поведения. Утверждается, что она общалась с людьми на повышенных тонах, употребляла бранные слова, прикладывала к губам бутылку из-под алкоголя, делала вид, что пьет алкоголь, все это моральный авторитет полиции в глазах общества.
Компрометирующее видео редакция Delfi получила 17 марта. Тогда представитель ДП Рамунас Матонис подтвердил Delfi, kadчто эта сотрудница работает в полиции Куршенай.
"Служба иммунитета начала проверку. В ходе расследования выяснят реальные события. На видео одно, а версия у сотрудницы - другая", - сказал он. По словам Матониса, сотрудница полиции уверяла, что алкоголь не пила, а только приложила бутылку к губам.
Вскоре портал Delfi получил еще одно видео с той же сотрудницей полиции. Читатель портала Delfi сказал, что на видео зафиксировано то, с чего вся история началась. Следователь требовала заполнить документ. Мужчина не мог без ошибок написать одно слово. Тут терпение следователя лопнуло, она несколько раз произнесла русское бранное слово.
По неофициальным данным, следователь коллегам сказала, что такое поведение помогло ей получить необходимую информацию. Возможно, следователя намеренно провоцировали, поскольку на видео, которое есть у Delfi, видно, что камера была включена до того, как следователь вошла в помещение.
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