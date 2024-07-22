2024.07.22 12:50

За уклонение от призыва на военную службу прокуратура просит оштрафовать "суверена" на 1500 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
служба в армии
служба в армии
ФОТО: A.Pliadžio nuotr.

За систематическое уклонение от призыва на обязательную военную службу прокуратура просит оштрафовать представителя религиозной общины Гаудия-вайшнавов Сваюнаса В. на 1,5 тыс. евро.

Данное уголовное дело рассматривалось в Районном суде города Каунаса в понедельник, а 5 августа будет оглашен приговор.

Сваюнаса В. в этом процессе защищает известный каунасский адвокат Аушра Ручене.

„Я не могу проходить военную службу по религиозным убеждениям, прошу меня оправдать“, – заявил суду Сваюнас В.

„Его служба – Бог, мы, как община, оставляем свободу выбора, где участвовать, мы за него будем бороться и боремся“, – заявил журналистам после встречи глава религиозной общины Гаудия-вайшнавов Жильвинас Ужкурайтис.

По его словам, он ожидает благоприятного решения, поскольку „Бог является верховным сувереном и защищает тех, кто ему предан“.

В зале суда собралась группа сторонников обвиняемого Сваюнаса В., они раздавали буклеты с основами учения общины и цитатами из Всеобщей декларации прав человека.

Адвокат А. Ручене представила в суд документы о том, что ее клиент является членом религиозной общины, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции, у нее есть устав.

В обвинительном заключении прокуратуры указано, что Сваюнас В. в 2023 г. был зачислен в список призывников, трижды наказывался за неисполнение обязанностей призывника, за неявку и не обращение в отделение призыва на военную службу.

Как заявил на судебном заседании в понедельник представитель отделения призыва на военную службу Гарольдас Ясявичюс, Сваюнаса В. призывали на военную службу четыре раза, трижды привлекали к ответственности, ему присылали электронные письма.

В свою очередь, Сваюнас В. заявил суду, что не получил электронные письма, поскольку они попадали в папку „Спам“.

„У меня не было никакой информации об обязанности явиться, свою вину не признаю, но обвинения мне понятны. Я должен относиться к живым существам с миром, любовью и ненасилием, я и в прошлом интересовался ведической философией“, – заявил обвиняемый.

Прокурор Э. Тарасявичюс заявил, что вина молодого человека в систематическом уклонении от военной службы полностью доказана материалами дела и собственными показаниями обвиняемого.

„Он не являлся три раза, у гражданина Литвы есть права и обязанности, председатель сказал, что он стал членом (религиозной общины) уже после того, как был приглашен на проверки по службе, это один из способов уклонения от военной службы“, – сказал прокурор.

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