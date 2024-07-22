За уклонение от призыва на военную службу прокуратура просит оштрафовать "суверена" на 1500 евро

„У меня не было никакой информации об обязанности явиться, свою вину не признаю, но обвинения мне понятны. Я должен относиться к живым существам с миром, любовью и ненасилием, я и в прошлом интересовался ведической философией“, – заявил обвиняемый.

„Он не являлся три раза, у гражданина Литвы есть права и обязанности, председатель сказал, что он стал членом (религиозной общины) уже после того, как был приглашен на проверки по службе, это один из способов уклонения от военной службы“, – сказал прокурор.