За три года в крупных городах Литвы десятки людей были оштрафованы за курение на балконах

По данным BNS, из трех крупных городов, единственный штраф был наложен в Клайпеде в прошлом году, а в Каунасе в 2021 году было наложено 11 штрафов, годом ранее - девять, а в прошлом году - 13. В Вильнюсе ни одного человека не оштрафовали за курение на балконах, хотя жалобы от жильцов поступают.
"Во многом это связано с отсутствием доказательств - вместе с жалобой необходимо предоставить видео или фотографии, на которых четко видно, как человек курит на балконе, террасе или лоджии", - заявил BNS представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
"Несмотря на это, после получения жалобы сотрудники охраны общественного порядка обращаются к людям, проживающим в указанной квартире, информируют их о действии запрета на курение и призывают соблюдать положения закона", - добавил он.
Запрет на курение на балконах многоквартирных домов, если против этого возражает хотя бы один житель дома, вступил в силу в начале 2021 года. С тех пор в столице курение запрещено в 1,7 тыс. многоквартирных домах. В Каунасе таких многоквартирных домов 545, в Клайпеде – 303.
Во всех этих крупных городах больше всего запросов поступило в первый год запретов, а затем их количество уменьшилось.
"В настоящее время к нам по-прежнему поступают просьбы о запрете курения, но значительно меньше, чем в первый год", - сказа заявила BNS Грита Ясявичене, руководитель отдела администрации и управленческой деятельности Департамента модернизации жилищного хозяйства, управления и энергетики Каунасского самоуправления.
Если вы хотите, чтобы курение было запрещено в многоквартирном доме, где вы проживаете, вам необходимо обратиться в муниципалитет. В этом случае предупреждающие знаки о действующем запрете устанавливаются возле многоквартирного дома или внутри него.
Начальник отдела контроля и профилактики Департамента общественного порядка Клайпедского городского самоуправления Линас Лапинскас говорит, что в последнее время не только уменьшилось количество запросов о запрете курения в многоквартирных домах, но и жалоб на такое поведение.
"Мы считаем, что введенное ограничение отпугивает некоторых курильщиков", - сказал BNS представитель муниципалитета.
В тоже время власти Вильнюса заметили, что после вступления запрета в силу жители стали чаще жаловаться на курящих в окнах подъездов и многоквартирных домов или курящих в квартирах людей.
"Закон не запрещает курение в этих местах, поэтому нет возможности ограничить курение или наказать его", - сказал Г.Грубинскас.
Лицу, незаконно курящему на балконе многоквартирного дома, грозит предупреждение или штраф от 20 до 50 евро, а при повторном нарушении - от 50 до 90 евро. Владельцам помещений, не предоставившим данные о курильщике, грозит штраф от 30 до 60 евро, а в случае повторных нарушений - от 60 до 120 евро.
Протоколы о нарушениях могут составлять как сотрудники полиции, так и сотрудники охраны общественного порядка муниципальных администраций.
С 2007 года в Литве запрещено курение в заведениях общественного питания, барах, клубах, дискотеках и всех других объектах общественного обслуживания.