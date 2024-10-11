За три дня досрочного голосования свою гражданскую волю выразили более чем 174 000 избирателей

По данным ГИК, самые активные – избиратели Сенамесчё-Жверинского (14,3 проц.), Антакальнисского (11,8 проц.), Жирмунского (11,1 проц.), Шяшкинско-Шнипишкского (10,4 проц.) избирательных округов в Вильнюсе, а также избиратели Центро-Жалякальнского (11,2 проц.) округа в Каунасе, Мариямпольского и Йотвингского (по 10,3 проц.) округов.

При этом самыми пассивными остаются избиратели Вильнюсского южного, Марю и Гарлявского округов, где явка составляет менее 4 проц.

По оценкам, в учреждениях здравоохранения, социальной опеки и социального обеспечения, воинских частях и местах отбывания наказаний проголосовали более 12 тыс. избирателей.