За три дня досрочного голосования свою гражданскую волю выразили более чем 174 000 избирателей

По данным ГИК, самые активные – избиратели Сенамесчё-Жверинского (14,3 проц.), Антакальнисского (11,8 проц.), Жирмунского (11,1 проц.), Шяшкинско-Шнипишкского (10,4 проц.) избирательных округов в Вильнюсе, а также избиратели Центро-Жалякальнского (11,2 проц.) округа в Каунасе, Мариямпольского и Йотвингского (по 10,3 проц.) округов.
При этом самыми пассивными остаются избиратели Вильнюсского южного, Марю и Гарлявского округов, где явка составляет менее 4 проц.
По оценкам, в учреждениях здравоохранения, социальной опеки и социального обеспечения, воинских частях и местах отбывания наказаний проголосовали более 12 тыс. избирателей.
ГИК напоминает, что в пятницу начинается двухдневное голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
Во время выборов в Сейм правом голосования на дому решили воспользоваться почти 95 тыс. избирателей.
ELTA напоминает, что основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Второй тур выборов запланирован на 27 октября.