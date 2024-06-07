2024.06.07 09:40

За три дня досрочного голосования более 85 000 избирателей проголосовали на выборах в Европарламент

 
ELTA
Выборы в Европейский парламент
Выборы в Европейский парламент
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

За три дня досрочного голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) проголосовало более 88,8 тыс. избирателей. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), это почти 3,7 проц. от общего числа избирателей Литвы.

По данным комиссии, за три дня досрочного голосования наиболее активно голосовали жители Нерингского самоуправления. Их активность составила почти 12 проц. Также активно голосовали жители, зарегистрированные в Бирштонасе (8 проц.), Игналинском (6,3 проц.) и Лаздийском (6 проц.) районах, Паланге (5,9 проц.).

Наиболее пассивно пока голосовали избиратели Шяуляйского, Каунасского и Кретингского районов. Их активность составляет около 2 проц.

В столице, где проживает более 445 тыс. избирателей, явка составила более 5,6 проц. тогда как в Каунасе, где проживает 242 тыс. избирателей, проголосовали почти 3,8 проц.

Среди крупных городов пока наиболее вяло голосуют клайпедчане. В городе, где 121 тыс. избирателей, досрочно проголосовали чуть более 2 проц., сообщает ГИК.

В пятницу и субботу избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому – этим правом решили воспользоваться почти 90 тыс. избирателей. Голосовать на дому могут лица с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие на дому уход за лицами с ограниченными возможностями, лица, недееспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Воскресенье – основной день выборов в Европарламент. По данным ГИК, в этот день ожидается голосование наибольшего числа избирателей. Двери избирательных участков будут открыты с 7 часов утра до 20 часов вечера.

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