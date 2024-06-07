За три дня досрочного голосования более 85 000 избирателей проголосовали на выборах в Европарламент

По данным комиссии, за три дня досрочного голосования наиболее активно голосовали жители Нерингского самоуправления. Их активность составила почти 12 проц. Также активно голосовали жители, зарегистрированные в Бирштонасе (8 проц.), Игналинском (6,3 проц.) и Лаздийском (6 проц.) районах, Паланге (5,9 проц.).
Наиболее пассивно пока голосовали избиратели Шяуляйского, Каунасского и Кретингского районов. Их активность составляет около 2 проц.
В столице, где проживает более 445 тыс. избирателей, явка составила более 5,6 проц. тогда как в Каунасе, где проживает 242 тыс. избирателей, проголосовали почти 3,8 проц.
Среди крупных городов пока наиболее вяло голосуют клайпедчане. В городе, где 121 тыс. избирателей, досрочно проголосовали чуть более 2 проц., сообщает ГИК.
В пятницу и субботу избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому – этим правом решили воспользоваться почти 90 тыс. избирателей. Голосовать на дому могут лица с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие на дому уход за лицами с ограниченными возможностями, лица, недееспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.
Воскресенье – основной день выборов в Европарламент. По данным ГИК, в этот день ожидается голосование наибольшего числа избирателей. Двери избирательных участков будут открыты с 7 часов утра до 20 часов вечера.