За талончиком к кардиологу в Клайпеде люди часами стоят в живой очереди

Этой абсурдной ситуацией в фейсбуке поделилась представитель Клайпедской ассоциации общин Раймонда Заборе.

Порталу Delfi она рассказала, что в этой очереди несколько часов стоял ее близкий человек.

"Он встал в очередь еще до 7 ч. В течение 3–4 ч. на регистрацию за талончиком приехало около 500 человек. Всего в очереди было 870 человек", – рассказала Заборе, которой объяснили, что в системе E. sveikatа талончиков к кардиологу нет.

По словам Заборе, такая ситуация сложилась за время пандемии COVID-19, когда пытались обуздать потоки пациентов. Такие живые очереди у больницы стоят каждый месяц.

"Я звонила директору больницы, спрашивала, сколько у них работает кардиологов, какие графики их работы. Он сказал, что, когда хотят, тогда и работают, когда хотят, тогда и принимают. И прибавил, что кардиологи вообще работают за свой счет. Я звонила и ВРИО главы филиала Альгирдасу Люткусу. Он сказал, что это внутренние правила", – сказала собеседница.

Представитель Минздрава предложила в связи с этой ситуацией инициировать изменения законов, Ректор Клайпедского университета (университет еще один учредитель больницы)обещал Заборе обсудить вопрос очередей к кардиологам.

Пресс-секретарь больницы Йоланта Юшкявичене порталу Delfi сказала, что руководство и врачи больницы делают все возможное для того, чтобы пациенты, нуждающиеся в плановой проверке как можно быстрее попали к врачам и ищут новые возможности регистрации.

"Пациенты могут регистрироваться через E. sveikata, по телефону или вживую в регистратуре. Однако талончики к некоторым специалистам (кардиологам, гематологам и неврологам) разбирают в одночасье. В таких случаях пациентов регистрируют в очередь на получение талончиков, тогда они их получают в следующем месяце", - сказала она, заметив, что система E. sveikata не позволяет пациентам самостоятельно зарегистрироваться в такую очередь.

"Поэтому пациенты вынуждены звонить в регистратуру или стоять в живой очереди. Живая очередь появляется до 8 ч. (в это время открывается больница). Как только начинают работать регистраторы, очередь исчезает в течение 20 минут. Сегодня в день регистрации в очередь к кардиологам до 15.30 ч. у нас зарегистрировали 850 человек", – сказала Юшкявичене.

По словам заведующей Отделения амбулаторных консультаций Нийоле Римджювене, таких очередей не было давно. Она заметила, что не все, кто встал в очередь на талончики, попадут к кардиологу в течение месяца, поскольку в месяц бывает всего 300 талончиков.

Римджювене сказала, что 1/2 регистрирующихся консультация кардиолога не нужна. По ее словам, если жизни человека грозит опасность, он должен обращаться в отделение скорой помощи больницы.

Ситуацию в Клайпеде в фейсбуке прокомментировал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Когда видишь очередь, можно подумать, что в Клайпеде работают лучшие в Литве кардиологи. Только кончено, в очереди не 700, как пишут, а 70 пациентов. Но все равно впечатляет. Меня лично эти снимки впечатляют не количеством людей, а тем, что показывают все проблемы системы здравоохранения страны, которые надо решать. Как обычно, руководство учреждений молчит. Придется комментировать мне. Начнем с начала. Живая очередь в Клайпеде появилась, поскольку люди встают в очередь на предварительную запись. Как меня информировали, консультацию приходится ждать несколько месяцев. Почему и почему надо стоять в живой очереди?

Государственная больничная касса не дает больнице достаточно квот на консультацию у кардиолога, поэтому мест не хватает;

Электронная система не дает регистрироваться в очередь на предварительную регистрацию, поэтому люди стоят в живой очереди.

Пациенты выбирают кардиолога, поэтому к одним в очереди ждут сотни пациентов, а у других полно свободных мест.

Я не поленился и специально проверил в системе E. sveikata, какая ситуация в других городах, включая соседние с Клайпедой, факт налицо.

Сами кардиологи говорят, что 1/3 пациентов достаточно консультаций первичного звена врачей, т.е. семейных. Я только передаю слова кардиологов.

Я вижу массу системных проблем, из-за которых люди вынуждены мерзнуть, за это приношу извинения. Начинаешь разбирать по очереди все эти ситуации, чтобы не осталось реликта, напоминающего советское время, и клайпедчанам не пришлось стоять в очередях.

Для перемен нужно время, но они могли начаться и раньше, если бы руководство больницы информировало об этой ситуации. Проблемы надо решать, не надо от них прятаться. Ну что же, лучше поздно, чем никогда", – писал Дулькис.