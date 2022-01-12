Такая же ситуация фиксировалась в понедельник, пятницу и четверг. В субботу и в воскресенье в страну пытались попасть соответственно один и четверо иностранцев, в среду – 13.
Также не было иностранцев, впущенных по гуманитарным причинам.
Как и в предыдущие дни, в южной части Литвы во вторник были слышны звуки артиллерийских выстрелов с белорусского полигона в Гоже, а вечером у Друскининкского самоуправления на белорусской стороне были запущены несколько сигнальных ракет.
С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
По данным литовских пограничников, в Латвии в сутки продолжают фиксировать по несколько десятков попыток нелегально попасть в страну.
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