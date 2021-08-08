За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта: на белорусской стороне были слышны выстрелы

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов. Ни одного мигранта в запрещенных местах в Литву не пустили.

Большинство нелегальных мигрантов было возвращено в Беларусь на южно-юго-восточной окраине страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в пределах Друскининкского муниципалитета.

В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Беларуси, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения.

Усиленные силы пограничников и помогающие им военные продолжают следить за границей. Служба работает бесперебойно, серьезных инцидентов не зафиксировано.