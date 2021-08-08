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С полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов, сообщает СОГГЛ. В Литву не попал ни один нелегальный мигрант. Между тем, на белорусской стороне были слышны звуки, не обещающие ничего хорошего.
За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта: на белорусской стороне были слышны выстрелы
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов. Ни одного мигранта в запрещенных местах в Литву не пустили.

Большинство нелегальных мигрантов было возвращено в Беларусь на южно-юго-восточной окраине страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в пределах Друскининкского муниципалитета.

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В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Беларуси, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения.

Усиленные силы пограничников и помогающие им военные продолжают следить за границей. Служба работает бесперебойно, серьезных инцидентов не зафиксировано.

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