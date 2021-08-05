За сутки в Литву не пустили больше 300 мигрантов

С 29 июля это наименьшее число задержанных, показывает обнародованная в четверг статистика.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов и отправлять в Беларусь и применять меры по отпугиванию.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас в четверг подтвердил BNS, что за минувшие сутки пограничники развернули более 300 мигрантов.

Он отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.