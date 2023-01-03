С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 289 255 случаев. Сейчас болеют 7 231 человек, в больницах заняты 157 коек для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализирован 31 пациент. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 488 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 417.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 178,4 случая.