За сутки в Литве установлено 469 новых случаев коронавируса, без летальных исходов

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 271 987 случаев. Сейчас болеют 5 371 человек, в больницах заняты 106 коек для больных коронавирусом.
За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 18 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 412 человек.
Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 230.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 119,5 случая.
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