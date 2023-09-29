За сутки в Литве установлено 278 новых случаев коронавируса, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9709 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 329 540 случаев.
В данное время болеют 5238 человек. За последние сутки в стационар переведен 1 пациент. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 135,9 случая. Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 266.
Оставить комментарий Читать комментарии