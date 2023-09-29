За сутки в Литве установлено 278 новых случаев коронавируса, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9709 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 329 540 случаев.

В данное время болеют 5238 человек. За последние сутки в стационар переведен 1 пациент. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом.