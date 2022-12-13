За сутки в Литве спасатели 108 раз отправлялись убирать поваленные снегом деревья

С 6 утра понедельника до 6 утра вторника более половины работ по вывозу прошли в Клайпедском уезде - 59, 18 случаев зафиксировано в Таурагском уезде, десять - в Тельшяйском уезде, отдельные случаи зафиксированы в других районах, сообщили BNS в Департаменте противопожарной охраны и спасения.

Зафиксировано три случая, когда упавшие деревья повредили автомобили: два в Неринге и один в Клайпедском районе.

По данным департамента, в течение минувших суток пожарные помогали вытаскивать машины скорой помощи, застрявшие в снегу, в Алитусском, Шяуляйском районах и городе Каунасе.

В городе Клайпеде, на улице Нида, в полдень понедельника падающее дерево прислонилось к многоквартирному дому.

В тот же день из Гаргждай около 19:30 поступило сообщение о начавшемся крушении крыши здания из-за скопившегося снега. По данным департамента, над действующей пиццерией деформировалась крыша, людей из нее эвакуировали, здание было закрыто.

По данным Гидрометслужбы, во вторник местами пойдет снег, возможна кратковременная метель. Местами возможен дождь, гололед будет дуть сильный западный ветер.

В среду снега будет меньше, возможна метель, погода останется ветренной.