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За прошлые сутки в Литве выявлено 218 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 76 человек, случаи смерти не зафиксированы, сообщил Департамент статистики.
За сутки установлено 218 случаев коронавируса, обошлось без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 507 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 526 человек.

За сутки госпитализированы 18 пациентов, в больницах заняты 113 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 928.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 117,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 231.

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