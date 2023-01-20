За сутки установлено 218 случаев коронавируса, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 507 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 526 человек.
За сутки госпитализированы 18 пациентов, в больницах заняты 113 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 928.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 117,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 231.
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