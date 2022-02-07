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В воскресенье не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, информировала в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© Organizacijos nuotr.

Латвийские пограничники в воскресенье развернули 36 нелегальных мигрантов, польские – 2.

В субботу литовские пограничники развернули 17 мигрантов, в пятницу - 9, в четверг - 11, во вторник - 9, а в среду и в понедельник не фиксировалось случаев нелегального пересечения границы.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8, 2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые из них могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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Охрана границы на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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