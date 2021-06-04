За сутки на границе с Беларусью задержаны 52 незаконных мигранта

Как сообщила служба, две группы мигрантов, в целом 45 человек, были задержаны на так называемой Девенишской петле в Шальчининкском районе. Девенишская петля почти со всех сторон окружена белорусской территорией, на нее можно попасть по единственной дороге. Выследить этих мигрантов помогли кинологи, был привлечен вертолет и беспилотник.

Большинство из них попросили убежища в Литве.

Первая группа из 19 лиц была задержана литовскими пограничниками в четверг, у деревни Гирджюнай Шальчининкского района, следы вели из Беларуси в Литву. У задержанных не было никаких документов, они представились гражданами Сирии и Ирака, попросили убежища в Литве.

Вторая группа из 26 мигрантов была задержана в ночь на пятницу, когда были обнаружены следы у деревни Дайлиджяй Шальчининкского района. Задержанные также были без документов и представились гражданами Сирии и Ирака.

Обе группы расселены в различных частях СОГГЛ, у них взяты тесты на COVID-19.

Между тем, в Вильнюсском районе были задержаны двое, по предварительным данным, граждан Ирака, у которых были паспорта граждан этой страны, они также попросили убежища.

В четверг в Варенском районе пограничники задержали, по предварительным данным, четырех граждан Беларуси и одного гражданина РФ. Эта пятерка также попросила убежища в Литве.

СОГГЛ сообщила, что в данный момент в охране участка государственной границы с Беларусью литовским пограничникам помогает Служба общественной безопасности (СОБ), Союз стрелков, а также командированные с других участков границы Литвы сотрудники СОГГЛ.

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил в парламенте своей страны: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить". Об этом он сказал после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

По данным СОГГЛ, за пять месяцев этого года в Литву из Беларуси пытались попасть 189 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. За весь 2020-ый год здесь был задержан 81 нелегальный мигрант.

В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в деятельности по доставке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать и белорусские должностные лица.