aA
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны несколько групп нелегальных мигрантов – в целом литовские пограничники задержали 52 иностранца.
За сутки на границе с Беларусью задержаны 52 нелегальных мигранта
© Reuters / Scanpix

Как сообщила служба, две группы мигрантов, в целом 45 человек, были задержаны на так называемой Девенишской петле в Шальчининкском районе. Девенишская петля почти со всех сторон окружена белорусской территорией, на нее можно попасть по единственной дороге. Выследить этих мигрантов помогли кинологи, был привлечен вертолет и беспилотник.

Большинство из них попросили убежища в Литве.

Первая группа из 19 лиц была задержана литовскими пограничниками в четверг, у деревни Гирджюнай Шальчининкского района, следы вели из Беларуси в Литву. У задержанных не было никаких документов, они представились гражданами Сирии и Ирака, попросили убежища в Литве.

Статьи по теме:
Белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции: это удалось снять на видео  (93)
Глава МВД Литвы: в провозе нелегалов могут участвовать белорусские должностные лица  (39)

Вторая группа из 26 мигрантов была задержана в ночь на пятницу, когда были обнаружены следы у деревни Дайлиджяй Шальчининкского района. Задержанные также были без документов и представились гражданами Сирии и Ирака.

Обе группы расселены в различных частях СОГГЛ, у них взяты тесты на COVID-19.

Между тем, в Вильнюсском районе были задержаны двое, по предварительным данным, граждан Ирака, у которых были паспорта граждан этой страны, они также попросили убежища.

В четверг в Варенском районе пограничники задержали, по предварительным данным, четырех граждан Беларуси и одного гражданина РФ. Эта пятерка также попросила убежища в Литве.

СОГГЛ сообщила, что в данный момент в охране участка государственной границы с Беларусью литовским пограничникам помогает Служба общественной безопасности (СОБ), Союз стрелков, а также командированные с других участков границы Литвы сотрудники СОГГЛ.

На минувшей неделе Александр Лукашенко заявил в парламенте своей страны: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить". Об этом он сказал после того, как в международном сообществе возникло сильное возмущение в связи с принуждением к посадке минским режимом пассажирского самолета Ryanair и задержанием диссидента.

По данным СОГГЛ, за пять месяцев этого года в Литву из Беларуси пытались попасть 189 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. За весь 2020-ый год здесь был задержан 81 нелегальный мигрант.

В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в деятельности по доставке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать и белорусские должностные лица.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава погранслужбы: к охране границы с Беларусью планируется привлечь и армию (11)

В связи с тем, что в Литву через границу с Беларусью...

Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая (102)

Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву...

TOP новостей

Профессор призывает не обманывать себя: до зимы коллективного иммунитета в Литве не добьемся (11)

Профессор-вирусоог Саулюс Чаплинскас сомневается в...

Полезно для путешественников: вся информация по действующим в ЕС ограничениям в одном месте (16)

Пришло лето, сезон отпусков, все больше людей - привитых...

Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая (102)

Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву...

Svetlana Cichanouskaja Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Stepanas Latypovas

Неделя в Беларуси: вырос госдолг, но власть надеется на транши от России, созывается народное ополчение (34)

Бывшие белорусские силовики собирают народное...

Коронавирус в Литве: 334 новых случая, скончались 4 человека (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 334 новых...