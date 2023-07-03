03 июля 2023 г. 08:54

За сутки на границе с Беларусью развернули 6 нелегальных мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
G. Žagunio užkarda
G. Žagunio užkarda
ФОТО: Vytenis Miškinis
В воскресенье сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 6 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 35 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 187 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 261.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,5 тыс. мигрантов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии