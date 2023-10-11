За сутки на границе с Беларусью развернули 29 нелегальных мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltarusijos karys
Baltarusijos karys
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 29 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 47 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 69 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 2 045.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 21,3 тыс. мигрантов.

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