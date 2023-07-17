За сутки на границе с Беларусью развернули 25 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 10 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 101 мигранта.
За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 306.
Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,6 тыс. мигрантов.
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