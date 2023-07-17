За сутки на границе с Беларусью развернули 25 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 10 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 101 мигранта.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 306.