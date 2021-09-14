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За сутки в Литву пытались попасть около 20 нелегальных мигрантов, ни один не был впущен в страну, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ).
За сутки на границе с Беларусью развернули 20 мигрантов, никого в Литву не впустили
© AFP / Scanpix

До этого в воскресенье было не впущено около 40 мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Литву, а в субботу - около 10.

За минувшие сутки нелегалы из Беларуси подошли к литовской границе в Игналинском, Швенчёнском, Шальчининкском и Лаздийском районах и в Друскининкском самоуправлении. Самая большая группа мигрантов состояла из четырех человек.

По данным СОГГ, ночью в Швенчёнском районе, на белорусской стороне, были выпущены три сигнальные ракеты, а около полуночи там была запущена еще одна такая ракета.

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За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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