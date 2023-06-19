В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 30 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 142 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 225.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 20 542 мигрантов.