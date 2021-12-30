Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось.

По гуманитарным причинам в страну в среду не впустили ни одного иностранца.

СОГГЛ сообщила, что в среду из больницы в Вильнюсе был выписан гражданин Сирии, которые попал туда в прошлую пятницу с литовско-белорусской границы в Варенском районе, Сириец попросил убежища в Литве, начаты процедуры по приему прошения об убежище.

В среду в Варенском погранпункте было начато досудебное расследование по делу о нелегальной перевозке людей через госграницу. Как сообщается в пресс-релизе СОГГЛ, это было сделано после обнаружения признаков преступной деятельности, было установлено, что от правоохранительных органов скрывалась информация о мигрантах, которые нелегально перешли границу из Беларуси в Варенский район, и об их местонахождении в Литве.

Всего в этом году СОГГЛ начала 66 досудебных расследований.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.