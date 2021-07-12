По утверждению службы, уже шестые сутки подряд число таких мигрантов не превышало 100.
В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до результатов они будут изолированы.
О попросивших убежище лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.
Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 805 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 195 граждан Конго, 121 - Камеруна, 77- Гвинеи, 68- Ирана и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается.
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